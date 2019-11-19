В Охтирці попрощалися з військовими, які загинули у Балаклії

На Сумщині 19 листопада попрощалися із загиблими в Балаклії саперами дислокованої в Охтирці військової частини А0563 прапорщиком Дмитром Мовчаном та старшим солдатом Денисом Ярмаком.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прощання відбулося у приміщенні клубу військової частини.

Провести в останню дорогу військовослужбовців прийшли багато мешканців міста і бойові побратими загиблих.

В Охтирці 19 листопада розпорядженням міського голови оголошено днем жалоби за загиблими в Балаклії саперами.

На знак скорботи за загиблими приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

Розпорядженням передбачено обмеження та проведення розважально-концертних заходів на території міста та заборону звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанного господарства, в громадському транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення.

Згодом, 17 листопада, в лікарні від політравм помер ще один постраждалий від вибуху – старший солдат родом з Кіровоградщини. Серед постраждалих двоє уродженців Чугуєва Харківської області, один з Києва.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

Генштаб ЗСУ висловив припущення, що ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Фото: UA:СУМИ