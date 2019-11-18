Вибори у 86 ОТГ: відсьогодні почали висувати кандидатів

Сьогодні розпочинається процес висування кандидатів на місцевих виборах 22 грудня

Як повідомляється на сайті ЦВК, у понеділок, 18 листопада, розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах, відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 року.

"Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 27 листопада включно. А до 28 листопада включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько 30 політичних партій подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах разом з копією статуту партії.

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів, призначені на 22 грудня 2019 року, відбудуться у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України.

Як повідомляв Укрінформ, виборчий процес перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах, які призначені на 29 грудня 2019 року, розпочався 9 листопада.

У ЦВК розповіли, що загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь близько 55,5 тисяч виборців.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів в ОТГ 29 грудня, становить 1 млн 988,5 тис. грн.

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Як відомо, протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.