ЦВК затвердила розподіли державної субвенції на вибори в ОТГ 22 грудня

Центральна виборча комісія затвердила розподіли субвенцій із державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 22 грудня на загальну суму понад 26,3 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Комісія затвердила три Розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, - ідеться в повідомленні.

ЦВК, зокрема, на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня затверджено Розподіл на загальну суму 21 млн 842 тис. 200 гривень.

Крім того, на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 22 грудня розподілено 4 млн 441 тис. 100 гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення таких виборів на загальну суму 90 тис. 200 гривень.

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Також ЦВК затвердила календарні плани основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів в ОТГ 29 грудня і підготовки та проведення додаткових виборів депутатів сільської та селищних рад 29 грудня.

Як повідомлялося, ЦВК призначила на 22 грудня перші вибори в 86 ОТГ (1 міській, 16 селищних, 69 сільських ОТГ) та додаткові місцеві вибори депутатів 33 сільських, селищних рад.

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