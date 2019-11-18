Українців чекає хмарний понеділок без опадів

В Україні у понеділок, 18 листопада, утримається хмарна з проясненнями погода, опадів не очікується, вранці туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"18 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці в більшості областей туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°, на Закарпатті та Прикарпатті до 16°", - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області 18 листопада без опадів, вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 5-7°; по області 3-8°.