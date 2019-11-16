Синоптики розповіли, коли в Україні похолодає

У неділю, понеділок та вівторок в Україні стане прохолодніше, але опадів не очікується.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, ідеться в прогнозі, у неділю буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На заході й півдні країни вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на Лівобережжі близько 0°; вдень 8-13°, на Закарпатті до 17°.

На понеділок-вівторок 18-19 листопада також мінлива хмарність. Без опадів. У південних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у західних областях та на півдні Одещини вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 17°; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, у східних областях, на півночі Лівобережжя та Дніпропетровській області 19 листопада 2-7° тепла.

20-21 листопада у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура у західній частині та на крайньому півдні вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на Закарпатті до 15° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу (21 листопада у східних областях та на півночі Лівобережжя 4-10° морозу), вдень 0-5° тепла.

У Києві та області в неділю, 17 листопада, хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°; по області - вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

18-19 листопада мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

20-21 листопада без опадів. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.