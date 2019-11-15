Українцям обіцяють погіршення погоди, вночі до 6° морозу

У суботу, 16 листопада, в Україні 8-13° тепла, без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"16 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. У західних, південних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°, на Закарпатті та Одещині вночі 6-11°, вдень 14-18°; у східній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 16 листопада також хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

У Київській області хмарно, дощ не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

17-18 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура у західних областях та на півдні Одещини вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°, на Закарпатті до 18°; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 0-2° морозу, вдень 6-11° тепла; на решті території вночі 17 листопада 2-7° тепла, 18 листопада від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

У Києві та столичному регіоні 17-18 листопада вночі 1-7° тепла, вдень 8-14°.

У Києві та Київській області 19-20 листопада без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла.

21 листопада без опадів, лише в західних областях можливий дощ, 25 листопада на Закарпатті невеликий дощ. Температура на крайньому заході та півдні країни вночі 0-4° тепла, вдень 5-12°; на решті території вночі 21 листопада від 4° тепла до 2° морозу (на Лівобережжі до 6° морозу), 22-25 листопада 2-8° морозу, вдень 0-6° тепла.