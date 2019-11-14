Дощі, туман і сильний вітер: в Україну йде похолодання

В Україні 15 листопада дощі та тумани ймовірні у західних областях, у східних областях, Криму та Приазов'ї сильний вітер, температура вночі 1-6°, вдень 5-10°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях місцями невеликий, в Карпатах та на Закарпатті помірний дощ; на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західній частині подекуди туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях, Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6°, на крайньому заході та півдні країни 7-11° тепла, у східних областях місцями 0-2° морозу; вдень 5-10° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 11-16°, на півдні Одещини до 19°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°, на Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

Згідно з прогнозом,16-17 листопада в Україні опади не очікуються. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях та на півночі Лівобережжя 0-2° морозу; вдень 8-13°, на Закарпатті та Одещині до 17°.

На Київщині також без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла; вдень 8-13°.

18-19 листопада опади в Україні не прогнозуються. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, у південній частині та західних областях 1-7° тепла; вдень 6-12°, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 16°.

У столичному регіоні також без опадів. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла.