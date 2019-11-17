Створення музею сучасного мистецтва у Херсоні: Ройтбурд готовий стати консультантом

Створення музею сучасного мистецтва у Херсоні: Ройтбурд готовий стати консультантом

Укрінформ
Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд готовий сприяти створенню на Херсонщині музею сучасного мистецтва та надавати поради місцевій владі щодо цього.

Про це Олександр Ройтбурд заявив під час паблік-ток на тему «Чому художник не ризикує мовчати в бурхливому світі?» у Херсоні, відповідаючи на запитання, чи пристане він на пропозицію голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва стати його радником, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«По-перше, мене не звільнили (з посади директора Одеського художнього музею – ред.). По-друге, я вже тут. І ми спілкувалися – і в Одесу приїздив Юрій Гусєв, тут ми спілкувалися. Звичайно, я радо буду сприяти тому, щоб у Херсоні з’явився музей сучасного мистецтва… Якщо моя порада буде потрібна, я завжди готовий підтримати. Тим більше, що у місті є прекрасні художники, мої старі друзі», - зазначив Ройтбурд.

Як раніше повідомляв Укрінформ, одразу після того, як за звільнення Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею у вересні проголосувала Одеська облрада, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв заявляв, що має намір запросити Ройтбурда радником з питань культури.

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У Херсоні триває ініційований Одеським художнім музеєм мистецький проєкт, що реалізується в трьох містах - Одесі, Херсоні і Бердянську. Осінній лекційний курс «Мистецтво в авангарді суспільних змін» від відомих в Україні експертів та ідеатон організував Одеський художній музей в партнерстві з Херсонським художнім музеєм за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Доступ до лекцій - безкоштовний.

Як було анонсовано, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд мав провести не лекцію, а паблік-ток, відкриту розмову.

Фото: Ірина Староселець

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