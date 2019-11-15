На форумі "Таврійські горизонти", що відкрився 15 листопада на Херсонщині, підписано 6 меморандумів.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"Підписано шість важливих меморандумів, які покращать бізнес-середовище та стануть поштовхом для розвитку економіки регіону", - зазначається у повідомленні.

Серед документів, які підписано на форумі між головою облдержадміністрації Юрієм Гусєвим та представниками бізнесу, – меморандум про співпрацю з ПрАТ "Укргідроенерго" щодо реалізації інвестиційного проєкту "Будівництво Каховської ГЕС-2", меморандум про співпрацю і партнерство з ТОВ "Агропорт Україна", що сприятиме впровадженню на території Херсонської області інвестиційного проєкту "Аграрний технопарк "Агропорт Південь" з метою підвищення промоції та іміджу Херсонщини.

Крім того, обласна державна адміністрація та група компаній AGROFUSION підписали меморандум про реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу з глибокої переробки томатів на території Чаплинського району Херсонської області. У результаті реалізації проєкту планується створення близько 300 робочих місць (в тому числі 135 – сезонних).

Читайте також: На Херсонщині за кредит ЄБРР планують будувати місцеві дороги і мостоперехід

Не менш важливі документи – меморандум про співпрацю з ПрАТ "Чумак" щодо розвитку інвестиційної діяльності, реалізація якого дозволить збільшити обсяг залучених в економіку Херсонської області зовнішніх і внутрішніх інвестицій, сприятиме розбудові інфраструктури регіону.

Також підписано меморандум з ТОВ "Міжнародна реабілітаційна клініка Козявкіна" у сфері впровадження інвестиційного проєкту "Створення багатофункціонального реабілітаційного центру "nterMedicalEcoCity" на території Генічеського району.

На форумі «Таврійські горизонти» підписали шість меморандумів. Фото: khoda.gov.ua

Ще один меморандум про співпрацю укладено між Херсонською обласною державною адміністрацією та ТОВ "Озра інтернешнл трейдінг". Цей документ сприятиме реалізації на території Херсонської області інвестиційного проєкту з будівництва заводу з виробництва асфальтової суміші потужністю 360 тонн на годину.

Як раніше повідомляв Укрінформ, територія виноробного господарства князя П.М.Трубецького стала майданчиком наймасштабнішого заходу півдня України – Херсонського міжнародного економічного форуму "Таврійські горизонти".