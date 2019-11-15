У Запорізькій області запрацювала Орлівська вітроелектростанція
Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.
«Запорізька область – це реальний лідер вітроенергетики в країні. «Зелені інвестиції» − це дуже перспективний напрямок. Адже це нові робочі місця в інноваційній галузі та реальний внесок у покращення екології Запорізького краю. Це крок до енергетичної незалежності усієї країни», - сказав у вітальному слові заступник голови Запорізької ОДА Андрій Антонов.
Контракт на будівництво станції був підписаний у грудні 2018 року. Вже на початку 2019 року на майданчику розпочалися будівельні роботи, а в травні – встановлення вітротурбін. З жовтня всі 26 вітротурбін генерують зелену електроенергію в Об'єднану енергетичну систему України.
На будівництві Орлівської ВЕС було задіяно понад 250 працівників. Загальна вартість проєкту склала 131 млн євро, з яких близько 40 млн євро - це послуги та обладнання українських підрядників.
Щорічно Орлівська ВЕС буде виробляти близько 380 млн кВт-год зеленої електроенергії – достатньо для забезпечення потреб 190 тис. квартир або приватних будинків.
Крім того, Орлівська ВЕС заощаджує викиди СО2 в атмосферу на 300 тис. тонн щорічно. Це обсяг викидів 150 тис. автомобілів.