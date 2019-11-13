Профспілка гірників таки проведе акцію протесту, однак скоригує її умови — Волинець

Гірники ДП «Селідоввугілля» та інших об’єднань збираються 14 листопада в Краматорську провести пікетування Донецької обласної адміністрації, вимагаючи погашення заборгованості по заробітній платі в повному обсязі.

Про це 13 листопада на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець.

"Завтра, в четвер гірники «Селідоввугілля» та інших об’єднань все ж таки збираються провести пікетування Донецької обласної адміністрації в місті Краматорську. Вимагаючи погашення заборгованості по заробітній платі в повному обсязі та наведення ладу на вугільних підприємствах", - написав лідер профспілки.

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Він також нагадав, що шахтарі ДП «Первомайськвугілля» продовжують залишатись під землею до моменту нарахування заробітної плати на картки, а шахтарі ДП «Львіввугілля» готуються завтра виїхати до Львова.

«Мирноградвугілля», «Селидіввугілля» та «Львіввугілля» викликали на всенічну бухгалтерів, які набивають зараз зарплату гірникам. Якщо завтра зарплата опинитися на зарплатних картках гірників, умови проведення акції протесту будуть скориговані профспілкою», - пояснив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що гроші, виділені урядом на погашення боргів шахтарям Луганської області, надійшли в обласне казначейство. Бухгалтери «Первомайськвугілля» і «Лисичанськвугілля» вже отримують документи на виплату зарплат.