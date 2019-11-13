Волинець каже, що додатковий мільярд вже "пішов" до шахтарів

Шахтарі України можуть найближчим часом отримати поточну зарплату і гроші, що їм винні за попередні місяці.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Щойно в стінах парламенту я мав розмову з Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком. Він мені повідомив, що Державна казначейська служба України вже розпочала перерахування коштів для виплати заробітної плати і шахтарі повинні отримати кошти на свої зарплатні рахунки. Сподіваюсь, що 1 млрд грн все ж дійде до шахтарів сьогодні», - повідомив Волинець.

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При цьому, він застеріг, що якщо це знову чергова обіцянка влади, то шахтарі вже не пробачать.

Як повідомлялося, напередодні колектив шахти «Гірська» Державного підприємства «Первомайськвугілля» оголосив про початок акції протесту і відмовився виходити на поверхню.

У середу, 13 листопада, до них приєднались колективи ще двох шахт.

Фото: facebook.com/VolynetsMykhailo