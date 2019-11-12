Гірники однієї з шахт Луганщини оголошують підземний страйк

Сьогодні на зборах працівників шахти «Гірська» ДП "Первомайськвугілля", що на Луганщині, вирішили після завершення роботи у першу зміну не підійматись на поверхню та розпочати акцію протесту під землею.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Гірники обурені фактом невиплати заробітної плати. На шахту терміново прибув керівник Луганської цивільно-військової адміністрації Сергій Гайдай, який пообіцяв, що заробітна плата гірникам буде виплачена до п’ятниці. Проте гірники вже не дуже вірять обіцянкам влади й тому змушені розпочати акцію протесту у підземних умовах», - зазначив Волинець.

За його словами, у розмові з ним міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель сказав, що заробітна плата гірникам буде виплачена не раніше середи наступного тижня, тобто 20 листопада.

«Ми попереджали органи влади та особисто прем’єр-міністра Олексія Гончарука, що терпіння у шахтарів не вічне. Протест гірників на шахті «Гірська» може стати початком широкомасштабної акції гірників державних вугледобувних підприємств. Бо заборгованість із виплати заробітної плати гірникам вже становить 1,559 млрд грн», - попередив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада на брифінгу представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук повідомила, що проєктом закону щодо змін до Державного бюджету на 2019 рік передбачено мільярд гривень на виплату заборгованості заробітної плати шахтарям "Первомайськвугілля" і кошти будуть їм надіслані до кінця цього тижня.