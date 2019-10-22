Запаси вугілля в Україні на рівні 86% від минулорічних - Герус

На складах накопичено 1,4 млн тонн вугілля, що становить 86% від минулорічних запасів станом на цю ж дату.

Про це у Facebook написав голова парламентського комітету з енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"Запаси вугілля на складах за тиждень зросли на 8% до 1,4 млн тонн. Це 86% від минулорічних запасів на цю ж дату. У кінці серпня були лише 50% від аналогічної дати минулого року", - написав Герус.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня Герус заявляв, що запаси вугілля в Україні становлять 1,2 млн тонн, або 62% від минулорічного рівня. За його словами, до кінця року необхідно додатково накопичити ще понад 1 млн тонн.