Гроші для шахтарів вже надійшли в Луганську область - Гайдай

Гроші, виділені урядом на погашення боргів шахтарям Луганської області, надійшли в обласне казначейство.

Таку заяву голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай зробив у відеозверненні у Facebook.

«Головна подія сьогоднішнього дня – те, що зайшли гроші для шахтарів. Це була титанічна праця багатьох людей. Всі про це знали, і президент контролював, міністри, прем’єр-міністр… На майбутнє – працюватимемо над помилками, щоб такого більше не було. Але зараз, саме зараз в казначействі бухгалтери «Первомайськвугілля» і «Лисичанськвугілля» оформлюють документи, і шахтарі отримають свої зарплати», - сказав Гайдай.

Як повідомлялось, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець після зустрічі із прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком повідомив, що очільник уряду підтвердив виділення коштів.

10 листопада гірники шахти «Гірська» оголосили підземний страйк. Наступного дня до них приєднались колеги з шахт «Карбоніт» і «Тошківська». Крім того семеро гірників шахти «Капітальна» на Донеччині відмовились підніматись на поверхню. А в м. Мирноград шахтарі перекрили центральну вулицю.