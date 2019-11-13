Посол Японії проінспектував відновлені коштом його країни об’єкти на Луганщині

Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Такаші Кураї під час поїздки до Луганської області проінспектував кілька об’єктів, відновлених коштом його країни.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд Японії підтримує Україну із часу набуття нею незалежності. Та у 2014 році ми підсилили допомогу людям, які постраждали від конфлікту на сході України. Це стосується і політичної підтримки – ми поважаємо суверенітет та територіальну цілісність України», - підкреслив Кураї.

За словами дипломата, мета його приїзду на Лугащину - пересвідчитися в ефективності реалізації проєктів, які підтримуються Японією та впроваджуються Агентством ООН у справах біженців в Україні та ЮНІСЕФ, оцінити поточну ситуацію в регіоні, а також зробити якомога більше для підвищення рівня обізнаності міжнародної спільноти.

Делегація посольства Японії в Україні побувала на сході України. Фото: Олексій Ковальов/Укрінформ

Голова облдержадміністрації Сергій Гайдай наголосив, що кожен реалізований проєкт з відновлення інфраструктури – можливість показати людям, які залишилися на тимчасово окупованій території, «що у нас набагато краще».

«Ми щиро вдячні народу Японії та її уряду за допомогу і підтримку Луганщини. Ми це дуже цінуємо та сподіваємося на подальшу співпрацю», – наголосив Гайдай.

Після брифінгу в Луганській ОДА японська делегація разом з представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали відремонтовану за японські гроші їдальні в школі-гімназії м. Золоте, а також кілька будинків мешканців Попасної, відновлені після того, як були зруйновані внаслідок обстрілів російськими терористами.

За даними посла Японії, уряд його країни в цьому році виділив на реалізацію проєктів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на території Луганської області 800 тис. доларів.