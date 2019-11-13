Посол Японії проінспектував відновлені коштом його країни об’єкти на Луганщині
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Уряд Японії підтримує Україну із часу набуття нею незалежності. Та у 2014 році ми підсилили допомогу людям, які постраждали від конфлікту на сході України. Це стосується і політичної підтримки – ми поважаємо суверенітет та територіальну цілісність України», - підкреслив Кураї.
За словами дипломата, мета його приїзду на Лугащину - пересвідчитися в ефективності реалізації проєктів, які підтримуються Японією та впроваджуються Агентством ООН у справах біженців в Україні та ЮНІСЕФ, оцінити поточну ситуацію в регіоні, а також зробити якомога більше для підвищення рівня обізнаності міжнародної спільноти.
Делегація посольства Японії в Україні побувала на сході України. Фото: Олексій Ковальов/Укрінформ
Голова облдержадміністрації Сергій Гайдай наголосив, що кожен реалізований проєкт з відновлення інфраструктури – можливість показати людям, які залишилися на тимчасово окупованій території, «що у нас набагато краще».
«Ми щиро вдячні народу Японії та її уряду за допомогу і підтримку Луганщини. Ми це дуже цінуємо та сподіваємося на подальшу співпрацю», – наголосив Гайдай.
Після брифінгу в Луганській ОДА японська делегація разом з представництвом Управління Верховного комісара ООН у справах біженців відвідали відремонтовану за японські гроші їдальні в школі-гімназії м. Золоте, а також кілька будинків мешканців Попасної, відновлені після того, як були зруйновані внаслідок обстрілів російськими терористами.
За даними посла Японії, уряд його країни в цьому році виділив на реалізацію проєктів Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на території Луганської області 800 тис. доларів.