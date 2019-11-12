У соцмережах "підпалили" лікарню імені Мечникова

У Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова триває конференція для «Організація безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході України». На ній лікарі вивчають, як реагувати на надзвичайні події і виконують практичні вправи.

Однак деякі пацієнти сприйняли штучне задимлення за справжнє, зафільмували лікаря з вогнегасником, і соціальні мережі вмить рознесли новину про те, що горить лікарня.

Як повідомили кореспонденту Укрінформу у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, у лікарні дійсно проводяться навчання й тренування.

Конференція організована адміністрацією лікарні ім. Мечникова спільно з NATO і Harvard Humanitarian Initiative.

На конференції зібралися кращі фахівці із країн НАТО, їх українські колеги та лікарі обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова. Свої вміння та знання лікарі вдосконалювали на численних тренінгах та семінарах про надання невідкладної допомоги. Обговорюються також теми бойових травм, психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців. Тренінги триватимуть протягом 5 днів.

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Досвідом діляться і самі мечниківці, про що повідомив заступник головного лікаря по наданню екстреної медичної допомоги Олександр Толубаєв у Facebook.