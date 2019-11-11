Цукрозавод під Луцьком знову звинувачують у забрудненні води і повітря

Гнідавський цукровий завод забруднює промисловими стоками річку Жидувка, яка протікає Луцьком, і спричиняє неприємний запах у місті.

Про це повідомляє відділ екології Луцької міської ради.

"З початком сезону цукроваріння на ПрАТ «Гнідавський цукровий завод» знову відбувається забруднення довкілля промисловими стоками підприємства. На цей раз об’єктом негативного впливу стала мала річка Жидувка", - йдеться у повідомленні.

Річка має загальну протяжність близько 4 км, у межах міста простягається на 2,43 км. Бере свій початок на відстані близько кілометра від південної частини міста, поблизу с. Баїв Боратинської ОТГ. У місті протікає вулицею Боженка, у районі заводу ПАТ «СКФ Україна» та на вулиці Потебні впадає у р. Стир.

Рівень води у річці збільшився в десятки разів, вода має біло-коричневий відтінок та досить неприємний запах жому (побічний продукт цукрового виробництва).

"Витік брудних стоків зафіксовано з району полів фільтрації ПрАТ «Гнідавський цукровий завод», сумно відомих всім лучанам як джерело смороду, що тероризувало місто протягом літа. Частина акваторії річки Жидувки від витоку до бул. Дружби Народів у Луцьку протікає землями Боратинської ОТГ, де й виявлено найбільший ступінь забруднення", - інформують в міськраді.

Сьогодні працівники відділу екології передали зразки води з річки в лабораторію для проведення дослідження та встановлення рівня забруднення поверхневих вод. Відповідне звернення про вжиття невідкладних заходів впливу до порушників природоохоронного законодавства направлено до Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Як повідомляв Укрінформ, влітку Луцька міська рада зверталася до Держспоживслужби, прокуратури Волинської області, Прем‘єр-містра України та до Міністерства екології та природних ресурсів через діяльність ТОВ “Біопаливно-енергетична компанія”, яке розміщувало рідкі відходи виробництва на орендованих у Гнідавського цукрозаводу полях фільтрації. Це спричиняло "жахливий сморід, масове погіршення стану здоров’я та нестерпні умови життя та праці" у Луцьку і сусідніх селах Гірка Полонка і Городище-1.