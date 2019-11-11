Гончарук анонсує підписання "земельних" меморандумів із 24 організаціями учасників АТО

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук анонсував підписання меморандумів з 24 обласними організаціями учасників АТО, в яких зафіксують перелік земельних ділянок для приватизації учасниками бойових дій.

Про це він заявив під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми знаємо про проблеми із виконанням зобов'язань держави перед учасниками АТО. Сьогодні ми плануємо підписання меморандумів з 24 обласними організаціями учасників АТО, де будуть зафіксовані переліки земельних ділянок, які мають бути надані їм в рамках безкоштовної приватизації", - сказав Гончарук.

Він додав, що уряд рухається до вирішення проблеми з наданням земельних ділянок для учасників бойових дій.

Як відомо, у переліку пільг, які передбачені для учасників бойових дій, безпосередньо зазначена і першочерговість відведення земельних ділянок для учасників АТО (членів їх сімей), що гарантується п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства презентували концепт системи моніторингу використання та обігу землі.

На першому етапі запуску системи необхідно забезпечити обмін даними між державними реєстрами, що містять відповідну інформацію (Держгеокадастр, Реєстр речових прав, Реєстр юридичних осіб тощо). На другому - створити програмний продукт, що аналізуватиме ці дані та висвітлюватиме їх для представників державної влади, а також громадськості.