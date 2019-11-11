Уряд планує цього тижня призначити керівника Держгеокадастру

Кабінет міністрів планує цього тижня призначити керівника Держгеокадастру.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час наради щодо реформування діяльності Держгеокадастру, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На цьому тижні ми плануємо призначити керівника цього органу”, - сказав Гончарук.

Він зазначив, що дуже розраховує на те, що людина, яка очолить Держгеокадастр, зможе якісно змінити роботу цього органу та ефективно працювати над впровадженням земельної реформи.

Мета реформування Держгеокадастру як частини комплексної земельної реформи - створити клієнто-орієнтований сервіс, який надасть громадянам та органам місцевого самоврядування якісні послуги, де взаємодія з чиновником буде максимально зменшена, підкреслив прем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства презентували концепт системи моніторингу використання та обігу землі.

На першому етапі запуску системи необхідно забезпечити обмін даними між державними реєстрами, що містять відповідну інформацію (Держгеокадастр, Реєстр речових прав, Реєстр юридичних осіб тощо). На другому - створити програмний продукт, що аналізуватиме ці дані та висвітлюватиме їх для представників державної влади, а також громадськості.