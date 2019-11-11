Представники ОТГ Вінниччини знайомилися з трендами сучасної освіти

На Вінниччині представники ОТГ вивчали механізми забезпечення якості та побудови сучасної моделі освіти в об’єднаних громадах.

З новими завданнями та трендами сучасної освіти в Україні учасники заходу ознайомилися в ході семінару «Механізми забезпечення якості освіти в ОТГ», організованого Вінницьким Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою.

«Ми зібрали керівників відділів освіти об’єднаних територіальних громад на цей семінар, бо саме зараз всі ОТГ створюють опорні школи, проводять оптимізацію мережі освітніх закладів. Але ми маємо говорити про те, що опорні заклади не є самоціллю чи просто способом зекономити бюджетні кошти, а інструментом для забезпечення належної якості освіти. Як це зробити, на що треба звернути увагу, як підвищити кваліфікацію вчителів і як це роблять у сусідніх країнах – обговоримо разом. А також надамо можливість керівникам відділів освіти в ОТГ розповісти про досвід їхніх польських колег, який вони вивчали під час ознайомчого візиту», - каже радник з муніципальних послуг Вінницького ЦРМС Віталій Швець.

Своїм баченням щодо механізмів запровадження якості освіти ділилися практики з ОТГ. Так, за словами заступника начальника відділу освіти Немирівської ОТГ Анатолія Пасічника, в об’єднаній громаді працюють опорна школа з двома філіями і ще три школи, де разом навчаються понад 1700 учнів. Для того, щоб забезпечити належний рівень знань, крім структурної перебудови освітньої мережі, нагальним є наповнення створених «на папері» опорних шкіл новим змістом і тією матеріальною базою, яка передбачена у положенні про них.

«Бо поки що нам, наприклад, за два роки дали безкоштовно по два класи – математичний і природничий», - каже він.

А однією з базових засад покращення якості освіти має стати й автономізація шкіл, і відхід від застарілої системи управління ними.

«Найнагальніша проблема сьогодні в усій освітянській мережі – це перехід від тієї командно-адміністративної системи управління освітою, яка була. А саме, вертикалі міністерство-департаменти-райвідділ-школа. Час відійти від неї, і зробити управління освітою так, як в усьому світі, демократичним, де відповідає, наприклад, за стан освіти школа, громада. І підготувати нових керівників. Наш відділ освіти в ОТГ створений одним з перших в області, працює вже три роки. І ми бачимо, що не можемо працювати по тій старій системі. Доводиться шукати нові форми роботи зі школами і вчителями, нові методи», - повідомив Пасічник.

За його словами, делегація представників відділів освіти об’єднаних громад області нещодавно повернулася з Польщі, де вивчала, як функціонує освіта на базовому рівні.

«У Польщі немає тієї бюрократичної вертикалі, там за все відповідає директор школи. Немає таких, як у нас, відділів освіти. І вся відповідальність - на директорові школи і на громаді або гміні», - сказав посадовець.

Як розповіла начальник відділу освіти Дашівської ОТГ Ольга Долгова, у Польщі базові одиниці самоврядування (гміни) відповідають за загальну обов’язкову початкову освіту - 8 класів. Це аналог української дев’ятирічки. За якість знань, які надають тамтешні школи, відповідає їхнє керівництво, а контролюється воно кураторіями. У нас в країні віднедавна такі повноваження мають підрозділи Державної служби якості освіти.

За словами начальника управління цієї служби у Вінницькій області Володимира Малініна, її завдання не карати, а допомогти усунути виявлені недоліки. Він розповів представникам ОТГ, що наразі у школах проходять пілотні аудити - це одна із форм контролю за діяльністю закладу. Він буде проводитися раз на 10 років, але можливі й позапланові перевірки. Окрім того, запроваджується й сертифікація вчителів, яка з часом замінить систему атестації. Перші добровольці вже пройшли ЗНО і незабаром зможуть дізнатися його результати.

Загалом же навчальним закладам в громадах наразі необхідно створити систему внутрішньої якості освіти, щоб визначитися, яким чином кожна зі шкіл буде розвиватися в освітньому просторі. Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін