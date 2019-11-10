На кордоні з Молдовою встановили системи протидії ядерній контрабанді
Про це повідомляє Держприкордонслужба, уточнюючи, що проєкт називається “Виявлення та припинення ядерної контрабанди”.
“Відтепер на ділянці Подільського прикордонного загону в пунктах пропуску “Тимкове” та “Слов'яносербка” працюватимуть сучасні, високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів”, - ідеться у повідомленні.На кордоні з Молдовою встановили системи радіаційного контролю / Фото: dpsu.gov.ua
Зазначається, що представники Департаменту енергетики США, національної лабораторії США LANL, компаній URS та Rapiscan провели пусконалагоджувальні роботи та випробування комплексів. Система радіаційного контролю деякий час буде працювати в тестовому режимі.
Завдяки цим комплексам вартові кордону зможуть виявляти переміщення джерел іонізуючого випромінювання, широкого спектра радіонуклідів індустріального та медичного призначення та спеціальних ядерних матеріалів.
Як підкреслили в ДПС, реалізація проєкту дозволить прикордонникам в обов’язковому порядку перевіряти осіб, вантажі та транспортні засоби на наявність ядерних та радіоактивних матеріалів.