У чернівецькому озері зафіксували скид невідомої рідини - масово гине риба

У Чернівцях в озері на території парку "Жовтневий" почала масово гинути риба, екологи зафіксували скидання невідомої рідини.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль.

"9 листопада 2019 року працівниками Чернівецького рибоохоронного патруля було зафіксовано передзадухові явища загибелі риби на водоймі, яка знаходиться на території парку «Жовтневий», за адресою м. Чернівці вул. Комарова", - йдеться у повідомленні.

Очевидці помітили скидання в озеро невідомої рідини та зателефонували на "гарячу лінію".

Зазначається, що для з’ясування всіх причин на місце події прибули працівники Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області. Для встановлення причини масової загибелі риби та визначення гідрохімічних показників у зазначеному водному об’єкті Держпродспоживслужбою були відібрані проби води.

Про результати досліджень буде повідомлено додатково.

Дирекцією КП «Жовтневий» із залученням працівників парку буде здійснено меліорацію водойми методом вапнування.