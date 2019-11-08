Дніпропетровську облраду очолив колишній заступник Коломойського в ОДА

Шляхом таємного голосування більшість депутатів Дніпропетровської обласної ради обрали головою Святослава Олійника.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, за кандидатуру Олійника проголосував 91 депутат з 93 присутніх.

«Головним завданням для нас сьогодні є налагодження сумісної та плідної співпраці з обласною державною адміністрацією. Наразі ми маємо так організувати нашу роботу, аби максимально ефективно використовувати кошти бюджету, закінчити призупинені будівництва, реалізувати важливі для області проєкти», - так в розмові з журналістами окреслив стратегію роботи обласної ради Олійник.

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На початку пленарного засідання попередній голова облради Гліб Пригунов склав свої повноваження.

«Залишаюся в місцевій політиці. В будь-якому статусі продовжу працювати в рамках визначених раніше пріоритетів: підтримка воїнів АТО, волонтерів та добровольців, розвиток децентралізації, покращення екології та популяризація здорового способу життя і культурних цінностей, підтримка вільного підприємництва та розвиток економіки», - сказав, залишаючи посаду Пригунов.

На сесії також було обрано заступників голови обласної ради.

Як відомо, у 2014-2015 роках обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, коли її очолював Ігор Коломойський. Протягом останніх чотирьох років працював першим заступником голови облради.