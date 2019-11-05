Голова Дніпропетровської облради подав у відставку

Голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов подав у відставку.

Про це він повідомив у Facebook.

«Останні шість місяців в облраді відбувається намагання підлаштуватися під загальноукраїнську політичну картину за умови підтримки «папередників». Хоча отримати недовіру від Партії Регіонів вважаю за позитивну оцінку своєї діяльності – значить, ми все робили вірно! Не хочу ставити колег по демократичній коаліції перед вибором: підтримати Партію Регіонів в цьому питанні чи ні… Отже, мандат від демократичної коаліції перестав бути актуальним. В даній ситуації вважаю за доцільне скласти свої повноваження та піти з посади голови обласної ради!», - написав Пригунов.

За його словами, політична картина в країні останнім часом кардинально змінилася. «Чотири роки тому, ми об’єдналися в демократичну коаліцію, аби усунути Партію Регіонів від керування процесами в області. І це нам вдалося. Але сьогодні багато партій, фракції яких представлені в обласній раді, не отримали підтримки мешканців області. Тому логічним би було провести позачергові вибори обласної ради, але ми зараз не маємо відповідного інструментарію», - відзначив Пригунов.

Він також висловив незгоду із процесами, що відбуваються сьогодні, наприклад, відключення від електропостачання будівлі Медіа-Простору (хаб громадських організацій, що розташований поряд з обласною радою, ГО «Рух опору капітуляції» та ін.).

Чиновник також запевнив, що залишиться у місцевій політиці.

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«В будь-якому статусі продовжу працювати в рамках визначених раніше пріоритетів: підтримка воїнів АТО, волонтерів та добровольців, розвиток децентралізації, покращення екології та популяризація здорового способу життя і культурних цінностей, підтримка вільного підприємництва та розвиток економіки», - наголосив Пригунов.

Гліб Пригунов - український політик, член партії БПП, 16 грудня 2015 року був обраний головою Дніпропетровської обласної ради.