Прокурор Чернівецької області подав у відставку

Головний прокурор Чернівецької області Олег Соболь написав заяву на звільнення з посади та з органів прокуратури. Зробив він це приблизно через тиждень після поїздки на Буковину Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі прокуратури Чернівецької області.

"Олег Соболь написав заяву за власним бажанням щодо його звільнення з посади прокурора Чернівецької області та органів прокуратури України. У п’ятницю, 01.11.2019, був його останній робочий день. Наразі відповідно до ст.11 ЗУ "Про прокуратуру" обов’язки прокурора області виконує перший заступник прокурора Чернівецької області Ігор Мустеца", - повідомили в пресслужбі прокуратури.

Під час поїздки до Чернівців Прем'єр-міністр Гончарук повідомив, що рекомендуватиме генпрокурору України Руслану Рябошапці звільнити головного прокурора Буковини через низьку ефективність боротьби з контрабандою.

Фото: прокуратура Чернівецької області