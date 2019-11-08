Сумчан закликають переходити на українську

Мешканців Сум закликають у своєму повсякденному спілкуванні переходити на українську мову.

Відповідне звернення прийняте під час проведення в обласному центрі напередодні Дня української писемності та мови круглого столу за участю представників громадськості, громадських організацій культурно-просвітницького напрямку, міської влади, духовенства, під час якого обговорювалися актуальні питання функціонування української мови на теренах міста, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прихильників української мови у Сумах стає все більше і більше, і День української писемності та мови, як і День вишиванки, міцно увійшов у нашу свідомість, наш побут. І хотілося, щоб, як у День вишиванки сумчани виходять на площі у національному вбранні, у День писемності вони хизувались знанням правопису, літератури, мови. Необхідно побороти в собі відчуття меншовартості і почати думати, говорити, мріяти українською», – зазначила під час заходу директор департаменту комунікацій та інформаційної політики Антоніна Кохан.

Посадовець навела дані проведеного департаментом комунікацій та інформаційної політики експрес-моніторингу щодо мови у ЗМІ. Аналіз медіа засвідчив, що у друкованих виданнях ситуація покращилась, але проблема залишається, адже, якщо на шпальтах і з’являються матеріали українською, то вони в більшості мають замовний характер. Натомість на телебаченні та радіо, де існують мовні квоти, майже 100% становить україномовний контент.

За її словами, керівництво міста, зокрема його мер Олександр Лисенко, приділяють велику увагу розвитку в обласному місті української мови.

Втім, як зауважили учасники круглого столу, питання популяризації української мови залишається актуальним для міста. Попри те, що в останні роки ситуація змінилась на краще, сумчани досі вживають державну мову обмежено.

Доцент СумДПУ ім. А. С. Макаренка Сергій П’ятаченко презентував результати моніторингового дослідження мовно-культурної ідентифікації молоді Сумщини, яке засвідчило слабкі позиції української мови, засміченість мови суржиком та психологічні проблеми, які заважають переходу на українську мову.

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За словами методиста міського Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Вікторії Закорко, хоч всі школи міста здійснюють навчання українською мовою і викладання здійснюється на доволі високому рівні, головна причина того, що не вдається побороти у Сумах російськомовність серед дітей полягає в тому, що за стінами закладів освіти, насамперед у родинах, вони потрапляють саме в таке середовище. Відтак, говорить вона, необхідно навертати на українську мову й дорослих.

Кохан нагадала, що торік за дорученням міського голови департамент комунікацій та інформаційної політики разом з управлінням освіти в якості експерименту запровадили безоплатні курси української дорослих. Були сформовані дві групи учнів: ті, хто вже певною мірою знав мову, і початківці. Раз на тиждень протягом навчального року з ними проводили заняття фахові викладачі, і це дало позитивні результати. Принаймні, після закінчення курсів їх випускники вже не соромилися своєї української.

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Підсумком круглого столу стало ухвалення звернення до сумчан із закликом переходити на українську, а також до депутатів міської ради та керівників виконавчих органів Сумської міської ради, органів внутрішніх справ та прокуратури, військових підрозділів, освітніх, медичних закладів, засобів масової інформації з вимогою забезпечити неухильне виконання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Протягом місяця мають бути розроблені та затверджені відповідні нормативні акти, які б регламентували порядок функціонування української мови як державної у зазначених установах.