Суми просять владу допомогти з очищенням річок

У Сумах має бути вирішене питання очищення річок та їх зариблення.

Про це у понеділок, 4 листопада, на апаратній нараді в Сумській міськраді заявив мер міста Олександр Лисенко, доручивши відповідним службам підготувати лист-звернення з метою розгляду проблематики стану річок на державному та обласному рівнях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже три роки обговорюємо питання очищення річок Псел, Сумка та Стрілка, які протікають в межах міста, втім поки що єдиного шляху вирішення цієї нагальної проблеми – немає. Тому треба підготувати лист до Державного агентства водних ресурсів України, Регіонального офісу водних ресурсів в Сумській області та до Сумської облдержадміністрації, щоб розглянути проблематику стану річок на державному та обласному рівнях в рамках «Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період 2021 року», - зазначив посадовець.

Як повідомила директорка департаменту фінансів, економіки та інвестицій Світлана Липова, якій надійшло з цього приводу розпорядження від міського голови, раніше – 18 та 25 жовтня - очолюваним нею підрозділом вже було проведено робочі наради з питань санітарного стану прибережних захисних смуг річок Сумка і Стрілка та надано доручення структурним підрозділам міської ради в межах повноважень. Однак питання справді потребує вирішення на вищих рівнях, без допомоги області і держави тут не обійтися.

Ще одне доручення отримав в.о. директора департаменту інфраструктури міста Віктор Павленко – до 10 листопада департамент має підготувати проєктно-кошторисну документацію щодо реалізації заходів з очищення річок Псел, Сумка та Стрілка.

Під час апаратної наради не оминули увагою і питання зариблення річок – щорічної програми розведення водних біоресурсів.

Так, 2 листопада у Лебединському районі у притоку річки Псел випустили 54 235 екземплярів молодої риби (1415 кг).

Оскільки річка протікає і безпосередньо у Сумах, Лисенко розпорядився підготувати лист до Сумської облдержадміністрації з проханням запустити мальків карпа та білого амура і на території обласного центру.

Фото з відкритих джерел