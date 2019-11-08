На Київщині повідомили про підозру за перешкоджання зйомкам сюжету про тарифи

На Київщині повідомили про підозру за перешкоджання зйомкам сюжету про тарифи

Укрінформ
Прокуратура Київської області повідомила про підозру директору товариства, яке здійснює обслуговування газових мереж та теплопостачання, в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Встановлено, що 7 листопада поточного року журналісти одного з центральних телеканалів країни, виконуючи редакційне завдання щодо збору інформації для висвітлення суспільно важливої теми про завищення тарифів на теплопостачання у місті Вишневе Києво-Святошинського району, зазнали перешкоджання здійсненню законної професійної діяльності з боку директора товариства, яке здійснює обслуговування газових мереж та теплопостачання. Останній, застосовуючи фізичну силу до телеоператора та журналіста намагався виштовхати їх із місця проведення відеозйомки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури вказаному керівнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Як відомо, дотримання конституційного права на свободу слова та запобігання перешкоджання законній діяльності журналістів є одним із пріоритетних напрямків у роботі органів прокуратури.

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