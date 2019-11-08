На Київщині повідомили про підозру за перешкоджання зйомкам сюжету про тарифи

Прокуратура Київської області повідомила про підозру директору товариства, яке здійснює обслуговування газових мереж та теплопостачання, в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

"Встановлено, що 7 листопада поточного року журналісти одного з центральних телеканалів країни, виконуючи редакційне завдання щодо збору інформації для висвітлення суспільно важливої теми про завищення тарифів на теплопостачання у місті Вишневе Києво-Святошинського району, зазнали перешкоджання здійсненню законної професійної діяльності з боку директора товариства, яке здійснює обслуговування газових мереж та теплопостачання. Останній, застосовуючи фізичну силу до телеоператора та журналіста намагався виштовхати їх із місця проведення відеозйомки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури вказаному керівнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 КК України, тобто в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Як відомо, дотримання конституційного права на свободу слова та запобігання перешкоджання законній діяльності журналістів є одним із пріоритетних напрямків у роботі органів прокуратури.