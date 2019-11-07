Комунальник не дав журналістам зняти сюжет у Вишневому - поліція відкрила справу

Поліція Київщини відкрила кримінальну справу на представника ЖЕКу у м. Вишневе за фактом перешкоджання роботі журналістів через те, що він заборонив проводити зйомку на даху багатоповерхівки.

Про це інформує поліція Київської області у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався у Вишневому, куди прибули журналісти одного з центральних телеканалів зробити відеосюжет про ремонтні роботи системи опалювання.

"Встановлено, що під час підготовки сюжету працівник житлово-експлуатаційної контори надав представникам мас-медіа інтерв’ю про хід ремонтних робіт системи опалення багатоквартирного будинку. Після чого відеооператор та журналіст забажали зробити відеозйомку на даху багатоповерхівки, однак робітник ЖЕКу не дав їм такої можливості", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції.

За цим фактом поліція Києво-Святошинського району відкрила кримінальне провадження за ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) КК України.

Таке правопорушення карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри працівнику ЖЕКа у скоєнні кримінального правопорушення, уточнили у поліції.