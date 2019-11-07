Скандальне виселення: у Кличка розповіли про ситуацію з гуртожитком

«Ця будівля давно перебуває у приватній власності і не є на балансі міста. Але місто намагається допомогти. Людям давно було запропоновано переселитися в гуртожиток на вулиці Академіка Туполєва. Неодноразово ми проводили зустрічі, переконували людей. Адже гуртожиток на Польовій – непридатний для проживання. Там не можна увімкнути тепло, там велика проблема з електрикою. Там просто небезпечно жити», – зазначив Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, частина мешканців аварійного гуртожитку, що належить тресту "Київміськбуд-2", відмовляється від переселення до іншого гуртожитку і вимагає надати їм нові квартири у власність.

Керівництво тресту "Київміськбуд-2" заявляє про шантаж з боку жителів гуртожитку і звернулося до прокуратури з вимогою відкрити кримінальні провадження проти "відмовників", нібито, за погрози вбивством.

7 листопада до кулуарів Київради прийшли мешканці гуртожитку на Польовій із заявою, що саме в ці хвилини їх намагаються виселити силою.

Згодом мер Києва Віталій Кличко на сесії Київради заявив, що осіб, які намагалися силою виселити людей з гуртожитку на Польовій, затримала поліція.