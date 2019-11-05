Заступник мера Ужгорода організував "земельні схеми" - СБУ

СБУ викрила заступника голови Ужгородської міської ради на масштабних зловживаннях, унаслідок яких у громади міста було відчужено земельні ділянки, призначені під житлову забудову.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники спецслужби встановили, що у 2014 році, будучи членом земельної комісії міськради, посадовець оформив на підставних осіб три земельні ділянки загальною площею 0,3 га. Пізніше землю було протиправно передано у розпорядження його дружині, яка влітку цього року продала її своєму знайомому за 1 мільйон 200 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України у приміщенні Ужгородської міської ради та за місцями роботи і проживання фігуранта провадження проведені обшуки, додали в СБУ.

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Вирішується питання про оголошення заступнику голови міськради підозри у вчиненні злочину.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада СБУ та ДБР провели обшуки у приміщенні Ужгородської міськради у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році.

Прокуратура Закарпатської області встановлює обставини незаконного відчуження трьох земельних ділянок за 1,2 мільйона гривень посадовцями Ужгородської міської ради. “За процесуального керівництва прокуратури Закарпатської області слідчими територіального управління ДБР у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Ужгородської міської ради (ч.2 ст. 364 КК України). У рамках даного провадження сьогодні, 5 листопада 2019 року, проведено ряд санкціонованих обшуків в Ужгородській міській раді та помешканнях ймовірних фігурантів справи. За результатами обшуків вилучено ряд документів”, - йдеться на офіційному сайті Закарпатської обласної прокуратури. Так, за версією слідства, один із теперішніх заступників Ужгородського міського голови, з метою незаконного збагачення, будучи депутатом та членом земельної комісії міської ради, у 2014 році оформив на третіх осіб, без їхнього відома, три земельні ділянки. Загальна площа земель складає 0,3 га. У подальшому ці земельні ділянки протиправно передано у розпорядження дружини депутата, яка, в результаті, їх відчужила за 1,2 млн грн. Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в приміщенні Ужгородської міськради за адресою площа Поштова, 3 слідчі Управління СБУ в області та ДБР проводили обшуки.

Фото: СБУ