СБУ та ДБР проводять обшуки в Ужгородській міськраді
Про це повідомляється на сторінці міськради у Facebook.
Обшуки проводять співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань.
“У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання”, - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.
Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур. Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень.