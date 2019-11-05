СБУ та ДБР проводять обшуки в Ужгородській міськраді

У будівлі Ужгородської міськради тривають обшуки у справі про виділення земельних ділянок в 2014 році.

Про це повідомляється на сторінці міськради у Facebook.

Обшуки проводять співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань.

“У приміщенні Ужгородської міської ради проводяться слідчі дії працівниками ДБР та СБУ, які стосуються виділення земельних ділянок у 2014 році Ужгородською міською радою попереднього скликання”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України викрила посадових осіб Миколаївської митниці Державної фіскальної служби на масштабних зловживаннях.

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Встановлено, що протягом 2018-2019 років керівництво обласної митниці спільно з начальниками кількох митних постів систематично порушували вітчизняне антидемпінгове законодавство в інтересах комерційних структур. Під час ввезення з Європи мінеральних добрив посадові особи безпідставно занижували податкові ставки, внаслідок чого державний бюджет недоотримав майже 10 мільйонів гривень.