У Дніпрі зіткнулись маршрутка й позашляховик: семеро травмованих

«Сьогодні близько 10-ї години на вулиці Овражній сталася ДТП між маршрутним таксі та автомобілем Volkswagen. Попередньо 29-річна водійка Volkswagen не впоралася з керуванням, автомобіль занесло на зустрічну смугу, де у цей час рухалась маршрутка. Деталі аварії з'ясує слідчий», - йдеться в повідомленні.

За даними патрульних, отримали забої 6 пасажирів громадського транспорту. Травми отримала і кермувальниця Volkswagen. Усіх травмованих доправили до лікарні.

У патрульній поліції області звертаються до водіїв з проханням бути уважними під час руху у дощову погоду, уникати різких маневрів та дотримуватись швидкісного режиму.

Фото: www.facebook.com/dnipropolice