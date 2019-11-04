Акція "Рік без Каті" відбулась у Вінниці

На Майдані Небесної Сотні у Вінниці відбулася акція "Рік без Каті", організована в річницю смерті активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Біля меморіалу Небесній Сотні зібралися близько півсотні вінничан.

У пам'ять про загиблу активістку учасники акції розставили лампадки у формі слів “Рік без Каті”.

На Майдані Небесної Сотні у Вінниці пройшла акція пам’яті “Рік без Каті” / Фото: Олександр Лапін, Укрінформ

Як повідомлялося, 4 листопада акції пам'яті Катерини Гандзюк відбулися більш як у 40 містах України та всього світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної та міської рад. У 2016 році її призначили радником міського голови Херсона та в.о. керуючої справами виконавчого комітету міськради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла.

Напад стався після резонансного поста у Facebook, у якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, що діє у відносинах між Національною поліцією і мерією Херсона. В результаті чиновник управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Активістка також відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Після нападу Катерина Гандзюк три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті вона записала відеозвернення, в якому розповіла, що 40 українських активістів зазнали нападів, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники досі не покарані.