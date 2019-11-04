На Київщині 22 ОТГ працюють напряму з бюджетом та урядом

Станом на листопад 2019 року в Київській області створено 22 об'єднані територіальні громади і вони мають прямі бюджетні відносини з державним бюджетом України.

Про це заявив під час брифінгу на тему «Об’єднана територіальна громада – 5 вимірів спроможності» у Бородянській ОТГ за ініціативи Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" директор Центру Олег Любімов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на теперішній час, на початок листопада, в Київській області зареєстровано 22 об'єднані територіальні громади, які знаходяться на прямих бюджетних відносинах. Це означає, що всі свої фінансові відносини будують напряму з бюджетом України та урядом. Тобто з процесу розподілу доходів і видатків у цих ОТГ виключена ланка районів", - сказав Любімов.

Він додав, що ще дві громади Броварського району (Зазимська та Калитянська) готуються до проведення перших виборів 22 грудня цього року. Крім того, Любімов зауважив, що на Київщині є чотири громади, які створені на базі міст обласного значення, а також 7 міст обласного значення, які в перспективі стануть центрами територіальних громад.

Також директор Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "ULEAD з Європою" зауважив, що низка громад, зокрема сіл Гатне, Щасливе, Велика Олександрівка, міста Вишневе наразі очікують на позитивний висновок від Київської облдержадміністрації щодо свого рішення об'єднатися.

Програма"U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Київський ЦРМС