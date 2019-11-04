У Чернівцях вимкнули всі котельні - через потепління

У Чернівцях вимкнули всі котельні - через потепління

Укрінформ
Через тиждень після початку опалювального сезону у Чернівцях вимкнули всі котельні у зв'язку з потеплінням.
Про це кореспонденту Укрінформу розповів директор комунального підприємства "Чернівцітеплокомуненерго" Олександр Меленчук.

"Сьогодні, 4 листопада, з 10:00 у Чернівцях від тепла відімкнули всі котельні. Зробили ми це через покращення погодних умов. Оскільки на сьогодні та на найближчі дні передають потепління", - сказав Меленчук.

Наразі всі школи, садки, лікарні міста та оселі чернівчан перебувають без теплопостачання.

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За словами тепловиків, знову теплопостачання увімкнуть, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла.

Як повідомлялося, опалювальний сезон у Чернівцях розпочали минулого понеділка, 28 жовтня.

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