У суботу стартує виборчий процес перших виборів у 86 ОТГ

У суботу, 2 листопада, розпочинається виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об’єднаних територіальних громадах, які призначені на 22 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook.

“Завтра, 2 листопада, розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України, які призначені на 22 грудня 2019 року”, - йдеться в повідомленні.

У ЦВК також зазначили, що, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.

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Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення вказаних виборів, становить 21 млн 842,2 тис. гривень.

Водночас у ЦВК нагадали, що впродовж майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982.

Фото з відкритих джерел