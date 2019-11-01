У суботу стартує виборчий процес перших виборів у 86 ОТГ
Про це повідомляє Центральна виборча комісія у Facebook.
“Завтра, 2 листопада, розпочинається виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів у 86 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України, які призначені на 22 грудня 2019 року”, - йдеться в повідомленні.
У ЦВК також зазначили, що, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.
Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення вказаних виборів, становить 21 млн 842,2 тис. гривень.
Водночас у ЦВК нагадали, що впродовж майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.
Відтак, після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982.
Фото з відкритих джерел