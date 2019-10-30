На Донеччині врятували лебедя, який заплутався в очереті
Про це 30 жовтня повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.
«Костянтинівка: рятувальники врятували лебедя, який заплутався в очереті... Від Головного управління залучалось 4 особи та 1 одиниця техніки», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що до Служби порятунку «101» від небайдужих мешканців Костянтинівки надійшла інформація про те, що у річці Казений Тарець попід берегом в очереті заплутався лебідь.
Бійці 16-го Державного пожежно-рятувального загону на човні підпливли до лебедя. Виявилося, що птах травмував лапку та відбився від зграї.
Рятувальники вилучили птаха та передали його мешканці міста, яка виявила бажання самостійно транспортувати лебедя до Регіонального ландшафтного парку міста Краматорськ.
Фото: dn.dsns.gov.ua