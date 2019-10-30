На Донеччині врятували лебедя, який заплутався в очереті

У Костянтинівці на Донеччині рятувальники врятували лебедя, який заплутався в очереті на річці Казений Тарець.

Про це 30 жовтня повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

«Костянтинівка: рятувальники врятували лебедя, який заплутався в очереті... Від Головного управління залучалось 4 особи та 1 одиниця техніки», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що до Служби порятунку «101» від небайдужих мешканців Костянтинівки надійшла інформація про те, що у річці Казений Тарець попід берегом в очереті заплутався лебідь.

Бійці 16-го Державного пожежно-рятувального загону на човні підпливли до лебедя. Виявилося, що птах травмував лапку та відбився від зграї.

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Рятувальники вилучили птаха та передали його мешканці міста, яка виявила бажання самостійно транспортувати лебедя до Регіонального ландшафтного парку міста Краматорськ.

Фото: dn.dsns.gov.ua