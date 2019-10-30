ЦВК розподілила ще 2,5 мільйона на вибори в ОТГ 29 грудня

Центральна виборча комісія затвердила розподіли субвенцій із державного бюджету для проведення перших і додаткових місцевих виборів 29 грудня на загальну суму близько 2,5 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“ЦВК затвердила три Розподіли субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам”, - ідеться в повідомленні.

Затверджено, зокрема, розподіл бюджетних коштів на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів 29 грудня 2019 року на загальну суму 1 млн 988 тис. 500 гривень.

Також ЦВК затвердила розподіли на підготовку і проведення додаткових місцевих виборів 29 грудня 2019 на загальну суму 460 тис. 200 гривень та на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення таких виборів на загальну суму 8 тис. 600 гривень.

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Як повідомлялося, ЦВК раніше призначила на неділю 29 грудня перші вибори у 6 ОТГ (2 міських, 1 селищній, 3 сільських ОТГ) та додаткові вибори депутатів Карпівської сільської ради Широківського району, Божедарівської селищної ради Криничанського району і Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

Фото: decentralization.gov.ua