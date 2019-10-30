На Вінниччині голови ОТГ обговорили концепцію проєкту змін до Конституції в частині децентралізації

На Вінниччині голови об’єднаних громад обговорили основні аспекти концепції проєкту змін до Конституції в частині децентралізації.

Обговорення відбулося у ході засідання Клубу голів ОТГ, що пройшло за підтримки Вінницького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою.

«Головним питанням нинішнього засідання Клубу ОТГ стали зміни до Конституції України в частині децентралізації. Адже в останній запропонованій концепції містяться деякі відмінності від тих, що презентувались раніше. Це дуже важливе питання, бо автори законодавчої ініціативи вказують конкретні дедлайни. Наприклад, що в лютому усе буде проголосоване, а потім – місцеві вибори. Тому очікуємо на текстовий варіант змін до Конституції, бо наразі в голів ОТГ виникає дуже багато питань і зауважень. Ця зустріч – комунікаційний майданчик, який дасть можливість закумулювати їхні міркування та пропозиції та передати їх до Мінрегіону та профільного комітету ВР», - повідомив радник з питань децентралізації Вінницького ЦРМС Євген Шаповалов.

Він розповів головам ОТГ про закладені в децентралізаційних змінах до Конституції принципи формування системи місцевого самоврядування. Зокрема, субсидіарність, повсюдність та фінансову спроможність громад, а також незворотність реформи. І якщо засадничі моменти в очільників громад питань не викликали, то методика оцінки їх спроможності, функції майбутніх округів, а також як моделюватиметься система надання послуг населенню викликали жваві дискусії.

«Залишається багато незрозумілого. Наприклад, люди, які звикли до існування районів, бояться, що їх «укрупнення» призведе до погіршення ситуації з наданням адмінпослуг. Поки що й нам, як керівникам громад, багато чого не зрозуміло. Які в округів будуть повноваження - це будуть тільки префектури, чи все ж збережуться «районні» ради? Якщо так, то хто їх має фінансувати, що це означатиме для громад тощо. Як на мене, потрібна потужна роз’яснювальна робота, яка б розвіяла страхи людей і внесла ясність стосовно усіх аспектів адміністративно-територіальної реформи. Зокрема, коли вона буде реалізована, - наприкінці наступного року, чи всередині, коли всі бюджетні призначення на рік доведеться перекроювати», - додав голова Тульчинської ОТГ Валерій Весняний.

Участь в дискусії взяв заступник голови Вінницької ОДА Олександр Крученюк. Він розповів про бачення обласної влади, яким має бути моделювання адміністративно-територіального устрою регіону. За його словами, наразі на місцях, в областях та на рівні держави посадовці бачать, яким має бути цей процес і кінцева мапа України, по-різному. Читайте також: У Комишуваcі Запорізької області відкрили сучасний ЦНАП

«У процесі зміни адмінтерустрою нам потрібно розробити нову модель надання послуг населенню - освітніх, медичних тощо та їх ресурсного забезпечення. Але наразі важко щось моделювати, особливо, на рівні держави. Бо у низці областей досі не затверджені Перспективні плани формування територій громад. Та навіть маючи карту базової ланки самоврядування, треба ще врахувати реальну картину з нашою інфраструктурою. Бо часто, скажімо об’єкти соціально-культурної сфери, існують лише на папері. А насправді – це якийсь зруйнований клуб, в який ніхто не ходить. У нас є місяць на прискіпливу інвентаризацію, а також узгодження всіх позицій. Бо треба пов’язати у реформі те, чого хочуть громади, пріоритети регіонів та інтереси держави в цілому», - сказав Крученюк.

Він зауважив, що на початку листопада в області буде організовано інформаційну кампанію з питань децентралізації та адміністративно-територіальної реформи із залученням місцевих ЗМІ.

Також у ході засіданню Клубу голів ОТГ обговорювались зміни до Бюджетного кодексу, які стосуються місцевого самоврядування, і відновлення автошляхів місцевого значення.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Олександр Лапін