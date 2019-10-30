У Комишуваcі Запорізької області відкрили сучасний ЦНАП

Новий Центр надання адміністративних послуг відкрився у селищі міського типу Комишуваха (Запорізька область).

Новий Центр, створений за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», надаватиме 89 видів послуг 13 тисячам мешканців громади. На урочисте відкриття приїхали високопосадовці Європейської Комісії, Представництва ЄС в Україні, Шведського агентства з питань міжнародного розвитку та співробітництва (Sida) і представники місцевої влади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це дуже хороший приклад співпраці України з ЄС. Для мене велика честь бути присутнім на відкритті нового Центру надання адміністративних послуг. Це знак нашої тісної співпраці і це конкретний приклад покращення послуг у конкретній громаді. Мені приємно бачити, що реформа децентралізації, одна з головних реформ в Україні, продовжує приносити результати людям завдяки тісній співпраці між фінансованою ЄС Програмою «U-LEAD з Європою» та українськими об'єднаними територіальними громадами», - сказав під час відкриття генеральний директор Директорату Європейської Комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельсон.

На реконструкцію приміщення для ЦНАПу з бюджету громади було виділено 1,3 млн грн. Нині в Центрі працює 7 співробітників, ще одна людина працює на віддаленому робочому місці. Усі співробітники Центру пройшли п'ятимодульну навчальну програму з підвищення кваліфікації, розроблену українськими та шведськими експертами.

«Раніше послуги, пов'язані з державним земельним кадастром, можна було отримати у місті Оріхові, тобто за кілька десятків кілометрів від населеного пункту. Тепер їх можна буде отримати в ЦНАПі. Окрім того, тут надаватимуться послуги з реєстрації місця проживання, нерухомості, бізнесу, соціальні, пенсійні та нотаріальні послуги», - наголосила начальниця відділу ЦНАП Комишуваської селищної ради Ольга Тверденко.

Починаючи з 2016 року, в Україні за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» відкрито 43 Центри надання адмінпослуг. У Запорізькій області — це 13-й.

За словами керівника відділу сприяння реформам Посольства Швеції в Україні Сесілії Круни, керівництво Комишуваської ОТГ дуже вдало підібрало приміщення для розміщення ЦНАПу.

«Ми вражені спільною роботою України та ЄС над імплементацією реформи децентралізації. Приємно бути частиною цього процесу. У нас був схожий процес децентралізації у Швеції, й нам є чим поділитись. У нас є досвід. Приємно бачити, як ростуть та міцнішають українські громади», - наголосила Круна.

Вона також додала, що у Швеції на муніципальний рівень вийшли система охорони здоров’я і система освіти. Процес децентралізації дозволяє людям на місцях долучатись до розвитку територій.

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Новий Центр працюватиме за зручним для мешканців графіком. Програма «U-LEAD з Європою» надала інституційну підтримку громаді у створенні центру, а також забезпечила IT-обладнанням та меблями.

Найближчим часом у Запорізькій області планується відкриття ще 10 ЦНАПів.

Як раніше повідомлялося, на сьогодні в області добровільно об'єдналися вже 57 громад, до кінця року вибори пройдуть ще у 8. Запорізька область посідає 5 місце у всеукраїнському рейтингу впровадження реформи децентралізації.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ольга Звонарьова