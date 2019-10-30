Птахофабрика стала джерелом смороду в трьох районах Запоріжжя - екоінспекція

В мерії Запоріжжя після розгляду скарг жителів трьох районів на неприємний запах створили екстрену комісію з надзвичайних ситуацій, члени якої перевірили каналізаційні колектори, птахофабрику, розташовану в селі під Запоріжжям, і пивзавод.

Про це сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив начальник державної екологічної інспекції в Запорізькій області Павло Буланович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За результатами перевірки було зафіксовано порушення (птахофабрикою - ред.) екологічного законодавства. Ми притягли керівництво до адміністративної відповідальності, а також подали позов до суду про тимчасове закриття підприємства», - сказав головний екоінспектор області.

За його словами, екологи на полях відібрали проби грунту. Результат буде протягом 7-10 днів.

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Начальник управління Госспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шершньов заявив, що під час перевірки птахофабрики характерний запах, пов'язаний з діяльністю підприємства, дійсно був помічений. Найімовірніше, його джерелом є добрива, з якими працює птахофабрика.

У відомстві тут же уточнили, що процес не впливає на здоров'я людей.

Фото: zp.depo.ua