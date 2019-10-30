Птахофабрика стала джерелом смороду в трьох районах Запоріжжя - екоінспекція
Про це сьогодні під час сесії Запорізької міської ради заявив начальник державної екологічної інспекції в Запорізькій області Павло Буланович, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«За результатами перевірки було зафіксовано порушення (птахофабрикою - ред.) екологічного законодавства. Ми притягли керівництво до адміністративної відповідальності, а також подали позов до суду про тимчасове закриття підприємства», - сказав головний екоінспектор області.
За його словами, екологи на полях відібрали проби грунту. Результат буде протягом 7-10 днів.
Начальник управління Госспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шершньов заявив, що під час перевірки птахофабрики характерний запах, пов'язаний з діяльністю підприємства, дійсно був помічений. Найімовірніше, його джерелом є добрива, з якими працює птахофабрика.
У відомстві тут же уточнили, що процес не впливає на здоров'я людей.
Фото: zp.depo.ua