З Херсонщини вивезуть 110 тонн отрутохімікатів

З Херсонщини вивезуть 110 тонн непридатних до використання отрутохімікатів, що наразі знаходяться на території Білозерського району.

Про це на пресконференції у понеділок, 28 жовтня, розповів заступник голови облдержадміністрації Сергій Козир, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У п’ятницю був підписаний договір на утилізацію пестицидів, що є на території області», - зазначив Козир.

Як повідомив під час пресконференції директор департаменту екології та природних ресурсів ОДА Юрій Попутько, договір підписаний 25 жовтня 2019 року між департаментом та С.І. ГРУП ЛТД.

«Згідно з договором, ми вперше з кінця 2012 року розпочинаємо вивезення непридатних пестицидів, що накопичувалися на території області з радянських часів», - зазначив Попутько.

Вартість цих послуг становить 6 528 200 грн. Фінансування буде здійснюватися за рахунок обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.

За словами Попутька, компанія, що виграла тендер, має вивезти на утилізацію (зібрати, перезатарити та вивезти за кордон) 110 тонн. Орієнтовно на території області є 1880 тонн пестицидів.

Екологічний фонд області обмежений, зазначив Попутько. Проте протягом останніх 4 років у ньому накопичували кошти, щоб зробити такий крок щодо утилізації пестицидів.

Як зазначив директор компанії, що вивозитиме пестициди, Ілля Марчевський, саме вони вже виконували такі роботи в області у 2012 році.

«Зараз знову виграли тендер. Роботи розпочнемо 6-7 листопада, десь за 20-25 днів закінчимо два склади – всього 110 тонн. Команда з ліцензіями та дозвільною документацію з’явиться тут 6 листопада, з сертифікованою тарою. Сподіваємося, що до 15 грудня ми повністю роботу завершимо», - розповів Марчевський.

За тим, як пакуватимуть пестициди у тару, спостерігатимуть представники французького заводу, що прийматиме отрутохімікати.

Як запевнив Козир, ОДА сформує комісію, що здійснюватиме моніторинг вивезення пестицидів, до цієї роботи також залучать правоохоронців. Крім того, додав він, за вивезенням 65,2 тонни пестицидів зі складу на території агрофірми-радгоспу «Білозерський» можна буде спостерігати онлайн. Ще 44 тонни пестицидів вивезуть з роз’їзду Срочний, (Білозерський район) - це територія Федорівської сільської ради, тут отрутохімікати зберігаються на відкритому майданчику.

Як повідомляв Укрінформ, роботи по очищенню Херсонщини від непридатних та заборонених для використання отрутохімікатів, що зберігаються тут ще з радянських часів, розпочалися в області 9 листопада 2009 року з території курортного приморського Скадовського району. Пестициди затарювали у спеціальні поліетиленові діжки і вивозили спеціальним автотранспортом на переробку до Польщі, на завод з утилізації отрутохімікатів. Наприкінці 2009 року Скадовський район було повністю очищено - звідси вивезли загалом близько 61 тонн отрутохімікатів.

За інформацією тодішнього Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області, у 2011 році на Херсонщині було повністю очищено від непридатних до використання отрутохімікатів Горностаївський, Іванівський, Каховський, Цюрупинський (зараз - Олешківський) та Новотроїцький райони. Повністю ж очистити всю Херсонську область від непридатних до використання отрутохімікатів було заплановано у 2013 році.

У 2017 році в ОДА повідомили, що на Херсонщині, яку попередня обласна влада від партії регіонів свого часу офіційно оголосила екологічно чистою областю, зберігається майже 1,9 тис. тонн безхазяйних непридатних до використання отрутохімікатів, які були виготовлені ще за радянських часів. Велика кількість таких отрутохімікатів зберігалася, зокрема, у Каланчацькому, Генічеському та Білозерському районах.

Херсонською облдержадміністрацією у 2017 році на проведення робіт зі знищення непридатних отрутохімікатів планувалося залучити з державного бюджету 15 млн грн, проте кошти так і не були виділені.