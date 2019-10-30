Відновлення доріг Донеччини та Луганщини: у 2020 році виділять в 1,5 раза більше коштів

У 2020 році з Дорожнього фонду України буде виділено в 1,5 раза більше коштів на відновлення доріг місцевого значення в Луганській та Донецькій областях.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, виступаючи на Форумі єдності в Маріуполі 30 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вже з наступного 2020 року в півтора раза зростає фінансування відновлення місцевих доріг Луганщини та Донеччини”, - заявив Криклій.

Він додав, що з Дорожнього фонду на відновлення доріг у Донецькій області буде виділено 1,43 мільярда гривень, а в Луганській — 660 мільйонів гривень.

Криклій зазначив, що в Донецькій області наступного року планують відновити дороги: Добропілля - Лиман та Харків - КПП “Довжанський”, в Луганській області : Чугуїв - Мілове та КПП «Демино-Олександрівка» - Сватове - Лисичанськ у напрямку до Луганська.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету України на 2020 рік передбачає фінансування Дорожнього фонду в сумі 69,7 млрд грн, з яких 38 млрд грн піде на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг державного значення та 22,2 млрд грн - на будівництво та ремонт доріг місцевого значення.

У 2019 році на будівництво та реконструкцію доріг було виділено 55 мільярдів гривень. У серпні 2019 року Кабінет міністрів додатково виділив на розвиток автомобільних доріг державного значення понад 2 млрд грн.