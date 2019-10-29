Запоріжжя може лишитись без тепла через борги населення

«Ми стартуємо з боргами - приблизно 770 млн грн. Це колосальна сума, яка може призвести до того, що у розпал сезону нам не вистачить коштів, аби розрахуватися за газ. Якщо сумарний рівень оплати за блакитне паливо виявиться нижче 90%, а зараз у нас 93%, то може статися відключення міста від подачі тепла. Цього допустити не можна», - цитує керівника концерну пресслужба Запорізької міської ради.

У мерії також заявили, що запоріжці платитимуть за спожите тепло згідно з тарифом, який діє з 1 січня 2019 року і який є одним з найнижчих по Україні. Для споживачів зі встановленими лічильниками тепла – це 1481,070 грн за гігакалорію (з ПДВ). Для порівняння мешканці Харкова сплачують 1539,50 грн, Дніпра – 1679, 51 грн, Херсона – 1621,08 грн.

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Опалювальний сезон в Запоріжжі розпочався 28 жовтня. Вчора в роботу були запущені 56 котелень, ще дві — сьогодні. Наразі не готові до подачі тепла 431 житлових будинки. Вони не мають актів готовності до зими.