У Запоріжжі понад 400 будинків не готові до опалювального сезону

«Акт готовності до опалювального періоду, є невід'ємною частиною паспорта готовності до роботи в опалювальний період будинку. В разі відсутності акту готовності, житловий будинок вважається не готовим до опалювального періоду 2019-2020 рр. Концерном «Міські теплові мережі» теплоносій на такі будинки подаватись не буде», - йдеться у повідомлені.

За даними концерну, до переліку будинків, які не готові до опалювального сезону входить 431 об'єкт.

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Зазначимо, опалювальний сезон у Запоріжжі стартував 28 жовтня, в перший день запрацювали 56 котелень. Ще дві — підімкнуть сьогодні, 29 жовтня.

У всіх житлових будинках опалення має з'явитися впродовж п’яти днів. На прохання територіальних відділів освіти, через шкільні канікули останні три котельні працюватимуть з 1 листопада.