У Чернігові 12 шкіл та 18 дитсадків досі залишаються без тепла

Незважаючи на призначений на 28 жовтня старт опалювального сезону в Чернігові, на ранок вівторка у місті без опалення залишаються 12 шкіл і 18 дитсадків.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"12 шкіл і 18 дитсадків не підключено з причини непідписання документів з боку Чернігівгазу по договорах та балансу газу. У свою чергу, Чернігівгаз каже, що всі документи надав", - ідеться у повідомленні.

Інформація про початок опалювального сезону була озвучена в мерії на ранковій нараді. Голова правління АТ "Облтеплокомуненерго" (ОТКЕ) Віктор Геращенко поінформував, що вчора було запущено 19 котелень із 38-ми і йде запуск решти. Тепло подане у 255 будинків, 16 шкіл та 11 дитсадків.

Міський голова Владислав Атрошенко зреагував на це суворо.

"Негайно все повключайте. Ви дограєтесь до неприємних речей", - попередив він.

На міських форумах у Facebook чернігівці скаржаться на відсутність тепла у кількох великих мікрорайонах. У теплопункті мікрорайону Масани з населенням понад 10 тис. осіб, зокрема, кореспондентові Укрінформу сказали, що котельню, яка опалює район, ще не розблокували. Відтак, тепло не подається ні в житлові будинки, ні в школу, ні в дитсадок.

Послуги з централізованого опалення та підігріву води в Чернігові надають АТ "Облтеплокомуненерго" та Чернігівська ТЕЦ" ТОВ фірми "ТехНова". Кожне з цих підприємств обслуговує, приблизно, половину споживачів міста. ОТКЕ з 1 травня п. р. за борги було відключено від газопостачання і вперше за десятки років припинило подачу гарячої води своїм споживачам. ТЕЦ своїх обслуговує належним чином.

За повідомленням Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, станом на 8 ранку 29 жовтня температура повітря у Чернігові становила 3°С, вдень підніметься до 7-9°.