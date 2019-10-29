ЄІБ та уряд Франції інвестують майже €100 мільйонів у водопостачання в Маріуполі

«Європейський інвестиційний банк інвестує 35 мільйонів євро у модернізацію системи водопостачання та очисних систем у Маріуполі. При цьому Франція інвестує 64 мільйони євро в поставки нового водного обладнання. Цей масштабний інфраструктурний проєкт принесе помітні поліпшення для життя мешканців Маріуполя, перевагами проєкту зможуть скористатися не менше 411 тисяч людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середу ЄІБ, уряд Франції та мерія Маріуполя підписали відповідну декларацію про наміри, яка визначає обсяг робіт та відповідальність сторін за їх здійснення в рамках реалізації проєкту щодо модернізації системи водопостачання міста.

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Проєкт, який має підвищити енергоефективність системи водопостачання та зменшити втрати води під час її доставки до споживачів, передбачає реконструкцію двох насосних станцій, будівництво ще трьох таких нових та сучасних установ, реконструкцію станції біологічного очищення води, будівництво нової насосної станції для стічних вод та зведення водоочисного колектора. Ці заходи, як очікується, матимуть суттєвий природоохоронний ефект завдяки зменшенню кількості стічних вод, що потрапляють у довкілля.