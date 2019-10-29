Стало відомо, хто "приніс" гепатит А у чернігівську школу

Джерелом гепатиту в школі №7 міста Чернігова стала, ймовірно, працівниця харчоблоку навчального закладу, яка напередодні проходила медобстеження.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"За словами начальника Управління охорони здоров’я міської ради Владислава Кухаря, на сьогодні вважається, що витоком була працівниця харчоблоку навчального закладу. Вона госпіталізована 18 жовтня, знаходиться на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що буквально за два дні до захворювання жінка проходила медогляд, який не показав ні хвороб, ні їх збудників. Тому інші працівники харчоблоку школи зараз повторно здають аналізи й тепер - у приватній лабораторії.

У зв’язку з ситуацією міський голова Владислав Атрошенко доручив комунальному підприємству "Шкільне" запровадити ретельнішу перевірку працівників шкільних їдалень. Для школярів же проведуть додаткову роз’яснювальну роботу, оскільки гепатит "А", за визначенням лікарів, є хворобою немитих рук.

На сьогодні з діагнозом гепатит "А" госпіталізовано 16 учнів школи №7. Стан дітей - середньої тяжкості, вони отримують необхідне лікування.

Навчання у школі призупинили до кінця тижня. Однокласники хворих дітей проходять обстеження.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua